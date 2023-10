Nationalfeiertag: Neutralität für Doskozil „unverzichtbar“

Sicherheit und soziale Stabilität seien das „Gebot der Stunde“, so Landeshauptmann Doskozil in einer Aussendung anlässlich des Nationalfeiertags. "In Zeiten anhaltender Krisen ist es unsere Hauptaufgabe, bestmögliche Rahmenbedingungen für die burgenländische Bevölkerung zu gewährleisten – mit einer Politik, auf die Verlass ist und die hält, was sie verspricht. Daran lassen wir uns auch messen“, so Doskozil.

„Bundesheer muss gestärkt werden“

Der Landeshauptmann betonte die Bedeutung der Arbeit des Bundesheeres, aller Einsatzkräfte und aller ehrenamtlich tätigen Personen. Sie alle tragen zum Gemeinwohl bei. „Ein großer Dank gebührt allen Sicherheits-, Rettungs-, Sozial- und Gesundheitseinrichtungen. Ihre großartigen Leistungen für die Allgemeinheit verdienen Dank, Respekt und Anerkennung", so Doskozil. Das Bundesheer müsse daher gestärkt und so ausgerüstet werden, dass es auf die Herausforderungen der Zukunft gut vorbereitet sei, fordert Doskozil.

Doskozil fordert aktivere Rolle Österreichs

Er erneuert sein klares Bekenntnis zur Neutralität. Diese sei ein wichtiger Stabilitätsfaktor für die Bevölkerung und Bestandteil der österreichischen Identität. „Das darf aber nicht heißen, dass wir Unrecht nicht ansprechen dürfen. Gerade als neutraler Staat können wir vor dem Hintergrund etlicher brisanter Konfliktszenarien eine noch viel aktivere Rolle einnehmen“, so Doskozil. Um die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft bestmöglich bewältigen zu können, brauche es jedenfalls einen starken gesellschaftlichen Zusammenhalt, so der Landeshauptmann.

Auch Hergovich würdigt Bundesheer

Auch Landtagspräsident Robert Hergovich (SPÖ) hebt die Wichtigkeit des Bundesheeres hervor. Es sei ein „Garant“ für Stabilität und Sicherheit und erbringe in vielen Bereichen „unverzichtbare Leistungen“. Es gelte sicherzustellen, dass das Österreichische Bundesheer seinem Auftrag und seinen Aufgaben voll und ganz gerecht werden könne, meint auch Hergovich.

Sagartz will „sicheres und widerstandsfähiges Österreich“

ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz betont am Nationalfeiertag die Bedeutung des Themas Sicherheit. Die Volkspartei sei hier ein „starker und glaubwürdiger Partner an der Seite der Österreicherinnen und Österreicher“. Sagartz verweist darauf, dass das Sicherheitsbudget der Bundesregierung im kommenden Jahr deutlich steige.

„Wir wollen ein sicheres, lebenswertes und widerstandsfähiges Österreich, das die Sicherheit der österreichischen Bevölkerung zu jeder Zeit gewährleistet", so Sagartz, der die burgenländische Landesregierung auffordert, gemeinsam mit dem Bund eine „effiziente Migrationspolitik“ zu verfolgen.