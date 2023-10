Hochwasserschutz für Deutsch Kaltenbrunn

Nach Starkregenereignissen war es wiederholt zu Überschwemmungen gekommen bzw. zu Abschwemmungen aus landwirtschaftlich genutzten Flächen in das Siedlungsgebiet von Deutsch Kaltenbrunn. Nun werden neben vier Rückhaltebecken auch Maßnahmen in Form von Ableitungsgräben errichtet. So sollen Überflutungen im verbauten Gebiet verhindert und damit knapp 90 Objekte und Liegenschaften geschützt werden.

Damit setze man einen wichtigen Schritt in Richtung Sicherheit und Schutz der Bevölkerung vor einer Naturkatastrophe, sagte Bürgermeisterin Andrea Reichl (SPÖ) beim Spatenstich. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,3 Millionen Euro.

19 Millionen burgenlandweit

Landesweit seien in diesem Jahr knapp 19 Millionen Euro für neue Bauvorhaben zum Schutz vor Überflutungen vorgesehen, so der zuständige Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Zusätzlich zu Instandhaltungsmaßnahmen sind aktuell 23 Bauvorhaben größeren Umfangs in der aktiven Bauphase.