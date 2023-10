Mit ganz Österreich Sport machen

Der Nationalfeiertag am 26. Oktober wird im Zeichen der ORF-Initiative „Wir bewegen Österreich“ stehen. Neben der sportlichen Betätigung sollen vor allem möglichst viele Spenden für „Österreich hilft Österreich“ und damit für Familien und Kinder, die Hilfe und Unterstützung brauchen, gesammelt werden.

Von der Wanderung bis zur Rollerdisco

In ganz Österreich finden mehr als 1.100 Veranstaltungen statt. Im Burgenland sind es vor allem zahlreiche Wandertage, wie zum Beispiel in St. Michael, aber auch seltenere Ereignisse wie etwa die Rollerdisco in Stegersbach. Alle Veranstaltungen sind unter gemeinsambewegen.at zu finden. Jede einzelne Minute Bewegung wird am Nationalfeiertag gesammelt und gespeichert.

Unter helfen.ORF.at kann jeder seine Bewegungsminuten online eintragen oder über die „spusu“ Sport-App online erfassen lassen. Die gemeldeten Minuten werden als Gesamtzahl erfasst. Alle bekanntgegebenen Minuten fließen in das österreichweite Gesamtergebnis von „Wir bewegen Österreich“ ein. Neben der Bewegung steht auch das Spenden im Fokus. Auf helfen.ORF.at kann für Armutsbekämpfung, Kinder in Not und weitere Projekte in Österreich gespendet werden.