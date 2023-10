Stadtschlaining profitiert von Ausstellung

Wer am Hauptplatz von Stadtschlaining Geld ausgeben will, tut sich schwer. Der einzige Nahversorger hat Anfang des Jahres geschlossen. Kleine Läden oder Cafes sucht man vergebens. Nur der Platzhirsch, Mikes Pub, hält weiter die Stellung. Sein Lokal sei von den Besucherinnen und Besuchern der Jubiläumsausstellung sehr gut frequentiert worden, erzählt Gastwirt Mike Postmann. Oft habe er Gäste mangels Platz wegschicken müssen.

Hohe behördliche Auflagen

Das zweite Gasthaus im Ort liegt schon etwas außerhalb des Zentrums, ebenso die Bäckerei und der kleine Supermarkt. „Ich glaube, dass es am Hauptplatz sehr schwierig ist, Lokale am Hauptplatz behördlich zu genehmigen. Daran scheitert das schon sehr, weil die Auflagen einfach massiv hoch sind“, so Mike Postmann.

ORF

Ausstellung als Katalysator für Investitionen

Stadtschlaining profitiere massiv von der Ausstellung, sagte Bürgermeister Markus Szelinger, SPÖ. Sie sei eine Art Katalysator für große Investitionen in Infrastruktur. Die Landesausstellung laufe ja schon über mehrere Jahre und habe natürlich auch eine gewisse Vorlaufzeit gehabt.

„Wir haben im Zuge der Ausstellung versucht, den Hauptplatz zu sanieren. Es ist auch im Zuge der gesamten Burgsanierung nicht nur die Landesausstellung konzipiert worden, sondern es sind die Burg und das Hotel renoviert worden“, Szelinger. Die Jubiläumsausstellung ist noch bis zum 11. Novmeber geöffnet. Danach wird umgebaut. Bis April entstehen ein Haus der Zeitgeschichte und ein Burgmuseum.