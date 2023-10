Bronze-Medaille bei Chemie-Olympiade

Rahel Vecsernyes-Handl ist schon jetzt eine ausgezeichnete Chemikerin. Die 18-Jährige hat bei der Chemie-Olympiade in Zürich in der Schweiz Bronze geholt. An dem Wettbewerb haben etwa 350 Schülerinnen und Schüler aus fast 90 Nationen teilgenommen. „Das hat mich schon seit meiner ersten Chemie-Olympiade-Stunde interessiert, dass aus Stoff A und Stoff B etwas komplett anderes wird – und wie man das vorhersagen kann“, so Vecsernyes-Handl.

Jede Menge Chemie im Alltag

Im Chemiesaal ihrer ehemaligen Schule im Bundesrealgymnasium in Eisenstadt fühlt sich Rahel Vecsernyes-Handl aus Ungarn auch nach der mit Auszeichnung bestandenen Matura noch immer zu Hause. Ihr ehemaliger Chemieprofessor Gerhard Kern steht der 18-Jährigen noch immer als Mentor zur Seite. Chemie bestimmt unser aller Leben, sagt Kern.

„Das beginnt ja schon mit dem Läuten des Weckers. Wenn Sie das Handy eingestellt haben, dann spielt Ihnen das in der Früh eine schöne Melodie vor. Da müssen schon jede Menge chemische Reaktionen in dem Gerät ablaufen. Abgesehen davon, dass zur Herstellung dieses Gerätes jede Menge Materialien nötig sind, die ebenfalls aus Stoffen, die man in der Natur findet, eben durch chemische Umwandlungen und Reaktionen hergestellt worden sind“, so Kern.

Forschungskarriere als großes Ziel

Ihre Leidenschaft für diese Moleküle, Atome und andere Materien will Rahel Vecsernyes-Handl zu ihrem Beruf machen. Ihr Ziel ist eine Karriere in der Forschung. „Ob das jetzt Forschung an einer Uni oder im industriellen Bereich ist, weiß ich noch nicht. Ich möchte aber auf jeden Fall gerne ein bisschen herumreisen“, so Vecsernyes-Handl. Ihre Reise hat bereits begonnen. Seit einigen Wochen studiert Rahel Vecsernyes-Handl in Zürich Chemie.