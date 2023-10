Chronik

Zwei Verletzte bei Pkw-Kollision in Neusiedl

In Neusiedl am See sind am Samstag kurz vor Mittag zwei Fahrzeuge aus bisher unbekannter Ursache im Bereich des Umspannwerks zusammengestoßen. Dabei wurde eine Person schwer, eine zweite leicht verletzt. Beide Lenkerinnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.