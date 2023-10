Verkehrsunfall auf der B50 bei Schützen

Der Unfall ereignete sich am Sonntag in der Früh gegen 8.00 Uhr im Gemeindegebiet von St. Georgen. Der Fahrzeuglenker war mit seinem Auto auf der B50 von Eisenstadt kommend in Richtung Schützen unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache von der Straße abkam. Laut Feuerwehr ist das Fahrzeug in einer Grünfläche, abseits der Straße, schwer beschädigt stehen geblieben.

Feuerwehren rund zwei Stunden im Einsatz

Der Fahrzeuglenker wurde laut Landessicherheitszentrale leicht verletzt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Drei Feuerwehren aus der Umgebung waren mit insgesamt zehn Fahrzeugen im Einsatz. Für die Fahrzeugbergung musste das Kranfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Oslip nachalarmiert werden. Die Aufräumarbeiten konnten nach rund zwei Stunden beendet werden. Auf der B50 kam es zu Verzögerungen.