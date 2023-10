Jung, kreativ und erfolgreich im Netz

Sie sind jung, kreativ und haben Hunderttausende Abonnentinnen und Abonnenten: Isabel Yvonne Hausensteiner und Marlene Loos. Isabel Yvonne Hausensteiner ist 24 Jahre alt, sie kommt aus Walbersdorf im Bezirk Mattersburg und ist Krankenpflegerin. Die 19-jährige Marlene Loos stammt aus Illmitz im Bezirk Neusiedl am See. Die beiden Burgenländerinnen drehen und schneiden Videos, um sie dann unter anderem auf der Kurz-Videoplattform TikTok zu veröffentlichen.

Aus Langeweile Videos gedreht

Begonnen habe alles aus Langeweile, erzählt Marlene Loos: „Weil ich hatte nicht viele Freunde da, wo ich groß geworden bin. Und es war wirklich total, weil es mir langweilig war. Und ich habe mit meiner Oma Videos gemacht, weil ich bei ihr auch so ein bisschen gewohnt habe und so ein bisschen Erinnerungen an sie zu haben. Heute bin ich sehr froh über die Videos, die ich mit ihr damals gemacht habe.“

Das war vor fünf Jahren. Mittlerweile lebt die 19-Jährige in Wien, geht auf eine Modeschule und hat mehr als 400.000 Abonnentinnen und Abonnenten. In ihren Videos erzählt sie größtenteils persönliche Geschichten aus ihrem Alltag. „Auf TikTok gebe ich auf jeden Fall sehr viel preis, was gerade mein Privatleben angeht oder auch politische Themen, was meine Sexualität angeht, weil ich auch auf Frauen stehe und was da so los ist, wie man da diskriminiert wird“, Loos.

Mit Fitness ganz nach oben

Ganz anders, aber nicht weniger erfolgreich sind die Videos von Isabel Yvonne Hausensteiner. Vor drei Jahren fing sie an, Fotos und Videos rund um das Thema Fitness zu posten. „Ich fand’s früher immer schon cool, bei anderen Leuten das anzuschauen. Und ich habe immer gesagt, ich will das auch sehr gerne machen, habe mich aber nie getraut, bis mein Freund gesagt hat, mach es einfach, du schaffst das, es geht bestimmt gut. Ich war bisschen skeptisch am Anfang, weil man denkt sich natürlich, wen interessiert das, was ich poste. Ich habe es dann aber trotzdem gemacht und dann hat sich das alles so entwickelt“, so die 24-Jährige zu ihrem Werdegang als Influencerin.

Mittlerweile hat Hausensteiner Ernährungswissenschaften studiert. Sie hat mehr als 600.000 Follower und ihr eigenes Trainingsprogramm, das sie online verkauft: „Wir erstellen einen individualisierten Ernährungsplan und Trainingsplan – je nachdem, ob du zunehmen möchtest, abnehmen möchtest, welche Muskeln du bevorzugt aufbauen möchtest.“

Gutes Einkommen

Die Haupteinnahmequelle für die beiden TikTokerinnen sind aber Werbeverträge mit Unternehmen, die dafür bezahlen, Produkte in ihren Videos vorzustellen. Sie könne ganz gut davon leben, so Marlene Loos. „Wobei man aber auch sagen muss, dass es Monate gibt, da habe ich vielleicht zehn Euro auf dem Konto.“ Es habe gedauert, bis sie sich ein gewisses Einkommen aufgebaut habe, sagt Isabel Yvonne Hausensteiner, jetzt könne sie aber davon leben. Auch Hausensteiner lebt so wie Marlene Loos in Wien. Die Verbindungen zum Burgenland sind aber geblieben, denn beide besuchen immer wieder ihre Familien in Illmitz bzw. Walbersdorf.