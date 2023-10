Neue Hebammen in Ausbildung

75 Hebammen waren im Vorjahr im Burgenland bei der Geburt von 2.138 Babys dabei. Fast die Hälfte der Hebammen ist älter als 50 Jahre. Nur acht Hebammen haben im Burgenland einen Kassenvertrag – in den Bezirken Neusiedl am See, Mattersburg und Jennersdorf sind die Kassenstellen nicht besetzt. Der Hebammenmangel ist akut – ein Umstand, den das Land mit dem Bachelorstudium für Hebammen an der FH Burgenland ändern will.

Im Wintersemester 2022 haben die ersten 18 Studentinnen am Standort Pinkafeld ihre Ausbildung begonnen. Studienabbrecherinnen gibt es bisher keine, denn die Plätze sind rar. „Der Hebammenstudiengang an der FH Burgenland ist auch aus diesem Grund etwas Besonderes, weil es der erste neue Hebammenstudiengang seit 25 Jahren in Österreich ist“, so Studiengangsleiterin Beate Kayer.

In sechs Semestern zum Abschluss

250 Frauen haben sich im Vorjahr für den neuen Studiengang beworben. Unter den 18 Pionierinnen, die mittlerweile im dritten Semester ihre Ausbildung zur Hebamme absolvieren, sind acht Burgenländerinnen. „Ich würde schon sagen, dass ich mit einem ziemlich realistischen Bild ins Studium gestartet bin und es gefällt mir mega gut. Es ist natürlich ein anstrengend und forderndes Studium, aber ich bin sehr zufrieden mit meiner Wahl“, so Julia Hoffmann aus Oberpullendorf.

ORF

Das Studium an der FH Burgenland dauert sechs Semester. Studiengebühren fallen keine an, das Land übernimmt die Finanzierung. Der Praxisanteil im Zuge der Ausbildung ist mit 47 Prozent sehr hoch. Der Großteil davon muss in burgenländischen Krankenhäusern und in Spitälern im Osten Österreichs absolviert werden. Derzeit absolvieren bereits 36 Frauen das Bachelorstudium in Pinkafeld. 2025 werden die ersten ihren Abschluss machen.