Chronik

Tödlicher Verkehrsunfall in Tadten

Im Gemeindegebiet von Tadten (Bezirk Neusiedl am See) ist es in der Nacht auf Samstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Laut Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) starb eine Person noch an der Unfallstelle.