Großer Andrang bei Erstverkauf von Stones-Album

Es war schon eine ganz besondere Stimmung als Heinz Kovacs in seinem Plattengeschäft die Nadel auf die neue Platte gesenkt hatte. „Hackney Diamonds“ enthält zwölf neue Originalsongs und dafür blieben die Fans gern länger auf: „Einfach legendär kultig.“ „Du hörst zwei Töne von der Platte und du weißt: Rolling Stones“ – so die Kommentare der Fans. Manche von ihnen sind seit Jahrzehnten Stones-Fans und waren schon auf Dutzenden Konzerten. „Ich mag einfach diese Coolness. Es gibt keine zweite Gruppe, die über 60 Jahre besteht. Und ich glaube, das wird es auch nie wieder geben“, so ein weiterer Fan.

Im Plattengeschäft von Heinz Kovacs gibt es auch eine 180 Gramm schwere violette Sonderedition von „Hackney Diamonds“. „Die Stückzahl in Österreich ist natürlich unglaublich gering. Wir reden von ein bisschen mehr als 100 Stück – eigentlich fast den gesamten Markt von Österreich haben wir hier im Laden“, so Kovacs.

Kritiker überschlagen sich mit Lob

Auf dem Album sind auch legendäre Stars wie Paul MacCartney, Elton John, Lady Gaga oder Stevie Wonder zu hören. Medien überschlagen sich jedenfalls mit Superlativen – „Hackney Diamonds“ sei „das beste Rockalbum seit zumindest 40 Jahren“, heißt es etwa – mehr dazu in Kritiker verneigen sich vor neuem Stones-Album (ORF Topos)

In Wien wurde das neue Stones-Album in einem Pop-Up-Store verkauft, der von den Fans regelrecht gestürmt wurde – mehr dazu in Stones-Album: Fans stürmen Pop-Up-Store