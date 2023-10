Zeit für den Reifenwechsel

Reifenhändler Christoph Leszkovich bestätigt, dass die Nachfrage nach Reifenwechsel-Terminen derzeit steigt. Vor dem Umstecken sollten die alten Winterreifen überprüft werden. „Die Profiltiefe muss vom Gesetz her den ganzen Winter über mindestens vier Millimeter betragen, das heißt je nach Kilometerleistung sollten es beim Umstecken schon noch etwa sechs Millimeter sein“, erklärt ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl. Mit der Zeit härte die Gummimischung aus, nach etwa fünf Saisonen sollte man neue Reifen ins Auge fassen, so der Experte.

ORF

Ganzjahresreifen nur für Wenigfahrer

Wer die Reifen zu Hause lagern möchte, sollte einen kühlen und trockenen Ort wählen, denn Sonneneinstrahlung kann den Gummi schädigen. Wem das Wechseln zu mühsam ist, könnte auch auf Ganzjahresreifen zurückgreifen. Diese sind eine gute Alternative für jene, die das Auto nicht allzu oft brauchen oder wenn man auf Öffis umsteigen kann, so Leszkovich.

Auch wenn Schnee und Eis nicht mehr die absolute Norm im Winter sind, machen Winterreifen trotzdem Sinn. „Die Wetterbedingungen sind schon so, dass Winterreifen unter sieben Grad bessere Eigenschaften haben, als ein Sommerreifen und das kann schon den ein oder anderen Meter ausmachen oder wenn man zum Beispiel Skifahren geht in die Berge, dann zahlt sich das schon aus“, so der Reifenexperte.

ORF/Kaufmann

Wintercheck empfohlen

Neben den Reifen sollte auch das Auto selbst einem Winter-Check unterzogen werden. „Altersschwache Batterien sind die häufigste Pannenursache. Ist die Batterie also älter als vier Jahre oder nur im Kurzstreckenbetrieb im Einsatz, sollte in jedem Fall noch vor der kalten Jahreszeit eine Überprüfung durchgeführt werden“, empfiehlt Kerbl vom ÖAMTC. Weitere Maßnahmen, die man selbst ergreifen kann, um den Pkw für den Winter vorzubereiten, umfassen unter anderem den Frostschutz für die Scheibenwaschanlage, die Prüfung der Wischerblätter, das Imprägnieren von Gummidichtungen und ein Check der Lampen.

Winterreifen sind auch für Zweiräder erhältlich – beispielsweise für Mopeds, aber auch für Fahrräder. „Wer im Winter mit einem Moped in der Stadt unterwegs ist oder sich auch in der kalten Jahreszeit sportlich mit dem Rad bewegen möchte, sollte im Sinne der Sicherheit auch über die Anschaffung von Winterreifen nachdenken. Durch die Gummimischung und das Profil haben diese definitiv Vorteile gegenüber normalen Reifen“, so der Techniker des Mobilitätsclubs.