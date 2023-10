Bewegung als wichtiger Gesundheitsbeitrag

Diese Veranstaltungen sollen dazu anregen, dass sich die Menschen auch im Burgenland mehr bewegen. Hans Niessl, Präsident von Sport Austria, der Dachorganisation für alle Sportverbände, verwies am Mittwoch auf die positiven Auswirkungen von regelmäßiger Bewegung auf die Gesundheit und damit auch das Gesundheitssystem.

Dienstleister für das Gesundheitssystem

„Wir wollen auch darauf hinweisen, dass derzeit schon 530 Millionen Euro durch die aktuelle Bewegung, obwohl es viel zu wenig ist, dem Gesundheitssystem erspart werden. Wir versuchen gegenüber der Politik, mit diesen wissenschaftlichen Zahlen und Daten zu argumentieren. Es soll nicht der Eindruck entstehen, dass wir mehr Geld wollen, sondern wir wollen etwas leisten – also Dienstleister für die körperliche und psychische Gesundheit sein“, so Niessl.

Sport Austria/Leo Hagen

7,6 Millionen Euro für Bewegungsinitiativen für die Jugend

Im am Mittwoch präsentierten Budget sind für Bewegungsinitiativen für die Jugend 7,6 Millionen Euro vorgesehen – mehr dazu in Brunner setzt in Budgetrede auf Optimismus. Laut Sport Austria würden die Kosten von körperlicher Inaktivität in Österreich derzeit Kosten von rund 2,4 Milliarden Euro verursachen.