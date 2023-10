Jugend im Dienst der guten Sache

Eines der Sozialprojekte wird etwa von den Schülerinnen und Schülern der HLW Neusiedl am See durchgeführt. In den nächsten 72 Stunden sammeln sie gebrauchte Schultaschen und Rucksäcke, die dann an sozial bedürftige Vorschul- und Kindergartenkinder gespendet werden.

Ein anderes Beispiel: Das Sozialzentrum „Haus Lisa“ in Deutschkreutz (Bez. Oberpullendorf) benötigt einen neuen Anstrich – das erledigen jetzt die Schülerinnen und Schüler der Poly Oberpullendorf. Insgesamt sechs Aktionen dieser Art werden im Burgenland für den guten Zweck durchgeführt. Organisiert wird die zum elften Mal stattfindende Aktion von der katholischen Jugend. Rund 5.000 Jugendliche nehmen österreichweit daran teil.

„72 Stunden ohne Kompromiss“ ist ein Projekt der Katholischen Jugend Österreich in Zusammenarbeit mit youngCaritas und Hitradio Ö3.