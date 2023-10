Graf ist neue Geschäftsführerin der JVP Burgenland

Sie tritt somit in die Fußstapfen von Eric Hafner aus St. Martin/Raab, der sich beruflich neu orientieren möchte. Graf fungierte bisher als Vorstandsmitglied und plante bereits zahlreiche Projekte, heißt es in einer Aussendung der JVP Burgenland.

„Es freut mich eine so wichtige Aufgabe übernehmen zu dürfen und danke dem JVP-Landesvorstand für das Vertrauen. Durch meine bisherige Funktion in der Jungen ÖVP habe ich viele Erfahrungen mitnehmen können, die es jetzt gilt anzuwenden und zu erweitern. Eines meiner bevorstehenden Schwerpunkte wird mit großer Sicherheit das kommende JVP-Landesmentoring sein", so Graf.

Die 25-Jährige wird sich vor allem verstärkt auf die vielen Projekte und Veranstaltungen der JVP Burgenland konzentrieren, heißt es. Ein jährliches Highlight soll dabei das „Mentoring-Programm“, das jungen politischen Talenten durch verschiedene Module ein umfangreiches Ausbildungsangebot bietet, sein.

„Ich bin sehr dankbar, dass sich Stefanie bereit erklärt hat diese wichtige Funktion zu übernehmen. Stefanie bringt alles mit, was eine Landesgeschäftsführerin für ihre Tätigkeit braucht", so JVP-Landesobfrau Vanessa Tuder.