Chronik

Streit wegen Schulden: 39-Jähriger angeschossen

Ein 39-jähriger in der Slowakei lebender österreichischer Staatsbürger kam am vergangenen Freitag um Mitternacht in die Klinik Kittsee (Bez. Neusiedl a. See), um seine Verletzungen behandeln zu lassen. Er sei von zwei Personen in ein Wohnhaus gelockt und dort von ihnen gefesselt, geschlagen und angeschossen worden sein, gab der Mann an.