Doskozil trifft Burgenländer in den USA

Laut Schätzungen leben in Nord- und Südamerika rund 16.000 BurgenländerInnen oder direkte Nachfahren jener Menschen, die im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts zum Großteil aus wirtschaftlichen Gründen auswanderten, heißt es in einer Aussendung des Landes. Bis heute gebe es regen Kontakt mit damals ausgewanderten Burgenländerinnen und Burgenländern und ihren Nachfahren. Das haben auch die 100-Jahr-Feierlichkeiten des Burgenlandes gezeigt, so Hans Peter Doskozil.

Bgld. Landesregierung

Umfangreiches Programm

Begleitet wird der Landeshauptmann von Landesrat Leonhard Schneemann und Verena Dunst, sowie von zwei Vorstandsmitgliedern der burgenländischen Gemeinschaft, Klaus Gerger und Erwin Weinhofer. Geplant sind Aufenthalte in Toronto, Chicago, Allentown und New York. Ein Höhepunkt wird der „Katharinen-Ball“ sein, der anlässlich des 100-jährigen Bestehens der „First Burgenländer Austria SC New York“ sein – einer Gemeinschaft, die fast ebenso lange existiert wie das Burgenland selbst. Ziel des Besuchs sei aber auch, ein neues Kapitel der Kontaktpflege mit der Burgenland-Community aufzuschlagen, betont der Landeshauptmann. Das erste Mal fand diese Reise im Jahre 1971 anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Burgenland“ statt.