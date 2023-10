„Junge Literatur“: Texte von Frauen

„Volume 7“ ist in der feministischen Farbe violett gehalten. Er enthält Texte von Anna Bauer, Lisa Bolyos, Kerstin Istvanits und Bernadette Nemeth. Istvanits ist eine Debütantin unter den Autorinnen, für sie ist es die erste Veröffentlichung. Die Südburgenländerin schreibt auf Deutsch und Ungarisch: „Es war wirklich sehr ergreifend, als ich das erste Mal das gedruckte Buch in den Händen gehabt habe.“ Man sehe die Früchte der Arbeit, erzählte Istvanits bei der Vorstellung von „Volume 7“ im Literaturhaus Mattersburg.

Anna Bauer hatte Spaß bei ihrem Hecken-Text

Anna Bauer aus Sieggraben ist längst keine Unbekannte in der Literaturszene. Sie erlaubt sich in den Texten überschießende Freiheit – und lässt eine Hecke ins Zimmer einer einsamen Frau wachsen. Der Hecken-Text sei wirklich einer dieser Texte gewesen, bei dem sie alles ausschalten und nur schreiben und Spaß haben konnte, erzählte Bauer: „Deswegen mag ich den sehr gerne.“

Bernadette Nemeth zieht es immer wieder in die Heimat

Bernadette Nemeth interessiert sich bei ihrer Arbeit für den Grenzraum Burgenlands zu Ungarn – für das Gebiet, in dem sie und ihre Familie beheimatet sind. Das sei ein Ort, an den es sie immer wieder zurückziehe. Die Vierte im Literaturbunde, Lisa Bolyos, konnte bei der Präsentation im Literaturhaus Mattersburg nicht dabei sein. Ihre Texte mit ihrem unkonventionellen Blick in Lebenswelten ist in „Junge Literatur Burgenland. Volume 7“ nachzulesen.