Doskozil fährt nicht zu Bundesparteitag

Der burgenländische SPÖ-Parteichef Hans Peter Doskozil wird den 46. ordentlichen SPÖ-Bundesparteitag, der am 11. und 12. November in Graz stattfindet, nicht besuchen. Dies wurde von den beiden SPÖ-Landesgeschäftsführern Jasmin Puchwein und Kevin Friedl in einem Interview mit „Heute“ bestätigt. Der Grund für das Fernbleiben ist eine Terminkollision mit dem Landesfeiertag im Burgenland.

„Landesregierung ist unabkömmlich“

„Der Parteitag fällt auf den 11. November, den Landesfeiertag im Burgenland. An diesem Tag sind Doskozil und die Mitglieder der Landesregierung Leonhard Schneemann, Heinrich Dorner, Daniela Winkler und Astrid Eisenkopf unabkömmlich. Sie haben zahlreiche Aufgaben zu erfüllen, darunter die Verleihung der Ehrenzeichen des Landes durch den Landeshauptmann“, so Puchwein.

Die Bundespartei sei jedoch über die Situation informiert und habe diese abgesprochen, so die Landesgeschäftsführer. Trotz seiner Abwesenheit ist es Doskozil wichtig, dass das Burgenland am Bundesparteitag vollzählig vertreten ist. Daher werden alle Delegierten entsandt. Neben der Bestätigung von SPÖ-Chef Andreas Babler steht am SPÖ-Bundesparteitag auch die Wahl einer Spitzenkandidatin oder eines Spitzenkandidaten für die EU-Wahl 2024 auf dem Programm.