Chronik

Bauarbeiter stach auf Kollegen ein

Ein Bauarbeiter soll Samstagmittag in Neusiedl am See auf einen Kollegen eingestochen haben. „Das Opfer wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt“, bestätigte Polizeisprecher Helmut Marban auf APA-Anfrage einen „Krone“-Bericht (Sonntag-Ausgabe).