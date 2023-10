Chronik

Acht Verletzte bei Unfall mit Kleinbus

Acht Personen sind in der Nacht auf Sonntag bei einem Unfall mit einem Kleinbus in Mannersdorf an der Rabnitz (Bezirk Oberpullendorf) verletzt worden. Das Fahrzeug hatte sich laut Landessicherheitszentrale auf der B61a überschlagen.