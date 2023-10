Chronik

125 Jugendliche treten in Feuerwehrdienst

125 Jugendliche sind am Samstag beim Bewerb um das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Gold angetreten. Der Leistungsbewerb fand im Landesfeuerwehrkommando Burgenland in Eisenstadt statt. Alle jungen Feuerwehrmitglieder haben bestanden, sie treten nun in den aktiven Feuerwehrdienst.