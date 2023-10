Chronik

Rot-Goldene Traube offiziell verliehen

Am Freitag wurde die zweite Auflage des Weintourismuspreises Rot-Goldene Traube verliehen. Die Veranstaltung zeichnet regionale Weine und innovative Konzepte aus. Die Siegerinnen und Sieger wurden am Freitag im Csello in Oslip gekürt.