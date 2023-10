Chronik

Weindieb vor Gericht

Ein 46-Jähriger ist am Donnerstag in Eisenstadt vor Gericht gestanden, weil er zahlreiche hochpreisige Weinflaschen aus einem Weingut im Bezirk Neusiedl am See gestohlen haben soll. Der Mann soll laut Anklage mehrmals in das Lager eingebrochen sein und insgesamt 305 Flaschen im Wert von rund 242.000 Euro entwendet haben.