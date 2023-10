Doskozil zu Ludwig: „Persönliche Entscheidung“

„Das ist seine persönliche Entscheidung, die ich vor geraumer Zeit ja auch so getroffen habe, es ist nicht notwendig, das zu kommentieren. Er wird seine Gründe gehabt haben und die Bundespartei hat auch signalisiert, dass sie das akzeptiert“, so Doskozil im Interview mit dem ORF Burgenland. Er selbst hat sich im April 2021 aus der Bundespartei zurückgezogen – mehr dazu in Doskozil zieht sich aus Bundespartei zurück.

Am Montag hatte Ludwig bekannt gegeben, nicht mehr für die Bundesgremien der SPÖ zu kandidieren. Er wolle sich voll auf seine Aufgabe in Wien konzentrieren – mehr dazu in Ludwig verlässt SPÖ-Bundesgremien. Nach der Kritik des Tiroler SPÖ-Vorsitzenden Georg Dornauer am Rückzug von Ludwig aus den SPÖ-Bundesgremien äußerte auch der oberösterreichische Landeschef Michael Lindner sein Bedauern über diesen Schritt. Er ersuche den Stadtchef wie auch Landeshauptmann Doskozil, die entsprechenden persönlichen Entscheidungen „nochmals zu überdenken“.