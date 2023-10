Seelische Gesundheit im Fokus

Der Burgenländische Landesverband für Psychotherapie hat anlässlich des Tages der seelischen Gesundheit das Projekt „fit4school“ in den Fokus gerückt. Ziel des Projekts ist es, Schülerinnen und Schülern psychische Beratung und seelische Unterstützung direkt in der Schule zukommen zu lassen – unkompliziert und kostenlos. Hilfe brauchen viele, denn die Coronaviruspandemie hat bei den Jugendlichen ihre Spuren hinterlassen. Das belegen Studien zu diesem Thema.

Die Coronaviruspandemie und ihre Folgen

Demnach hat sich die Zahl der der Schülerinnen und Schüler mit psychischen Problemen seit 2018 verdreifacht. Je früher Hilfe geleistet werde, desto leichter können Probleme gelöst werden, heißt es vom Landesverband für Psychotherapie. Um das Projekt „fit4school“ finanziell zu unterstützen, hat der Landesverband rund um den heutigen Tag Benefizveranstaltungen organisiert.

Direkte Hilfe für alle gibt es am heutigen Tag der seelischen Gesundheit über eine Hotline. Unter 02682/63 010 geben Psychotherapeutinnen und -therapeuten in der Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr Auskunft und Beratung in Sachen seelische Gesundheit.