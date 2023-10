Chronik

Bundesweite Sirenen-Probe

Samstagnachmittag heulen in ganz Österreich die Sirenen länger als üblich. Wie jedes Jahr am ersten Samstag im Oktober wird der bundesweite Zivilschutz-Probealarm durchgeführt. Die drei bestehenden Signale werden in der Zeit zwischen 12.00 und 12.45 Uhr zu hören sein, mehr als 300 Sirenen im Burgenland auf die Probe gestellt.