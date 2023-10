Politik

Fabio Halb beim Jungbürgermeister-Treffen

188 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Österreich sind jünger als 40 Jahre. Diese jungen Amtsträger treffen einander am Mittwoch und Donnerstag in Traun und Hofkirchen (Oberösterreich). Es geht um Vernetzung und Erfahrungsaustausch. Mit dabei ist auch der jüngste Bürgermeister des Burgenlandes, Fabio Halb aus Mühlgraben (Bez. Jennersdorf).