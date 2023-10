Junge Golserin feiert Filmdebüt

Katharina Felzmann spielt in „Keinen Schritt zurück“ Maggie Stuart. Der Film spielt in einem fiktiven Land namens Bergen und handelt von Jugendlichen, die Widerstand gegen die diktatorische Regierung leisten und dabei in Schwierigkeiten geraten. Vor den Dreharbeiten war Felzmann 2019 beim Kiddy Contest dabei. Damit habe alles begonnen und sie sei danach zum Casting für den Film eingeladen worden, erzählte die junge Golserin. Dass ihre Tochter jetzt eine Hauptrolle in einem Kinofilm spiele, sei für sie nicht absehbar gewesen, meinte Tanja Bayer-Felzmann. Doch Katharina habe immer auf die Bühne wollen.

Im Film spielen auch Klassenkollegen von Felzmann mit. Die Schülerinnen und Schüler aus dem Gymnasium Neusiedl sind als Komparsen dabei und auch ihre ehemalige Englischlehrerin Nicole Schmalwieser stand vor der Kamera. Das sei etwas Besonderes und werde sicher etwas Besonderes bleiben, sagte Schmalwieser: „Der Kathi wünschen wir natürlich alles Gute, also wir sind megastolz drauf und ja, es kann nur nach oben gehen.“

Mutige Jugendliche auf der Leinwand

Der Film „keinen Schritt zurück“ basiert auf dem gleichnamigen Buch, das der 25-jährige Produzent Florian Juterschnig schon in der Schulzeit schrieb. Er wolle zeigen, dass es junge Menschen gebe, die für ihre Ziele aufstehen können. „Das kann ins Auge gehen, das kann aber auch sehr mutig sein und gerade in unserer Generation sollte man das berücksichtigen“, so Juterschnig. Man habe vor der Kamera junge mutige Menschen als Vorbilder, man habe auch hinter der Kamera eine junge Crew, die das umgesetzt habe. „Das heißt, auch junge Menschen in Österreich können sich auf die Füße stellen und etwas erreichen“, meinte der 25-Jährige.

Der ganze Film sei eigenfinanziert, ohne staatliche Förderungen, sagte Regisseur und Drehbuchautor Vesely Marek. Das sei auch schon ein sehr gutes Paradebeispiel, dass man auch ohne österreichischen Filmförderlandschaft einen Spielfilm auf die Beine stellen könne.