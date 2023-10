Gesundheit

Einigung über Ärztebereitschaft

Die Ärztekammer Burgenland und die Gesundheitskasse haben sich auf eine Neuregelung für einen flächendeckenden ärztlichen Bereitschaftsdienst an Wochenenden und Feiertagen geeinigt. Hierzu wurden die zu betreuenden Sprengel vergrößert, hieß es am Montag in einer Aussendung der Ärztekammer.