Chronik

Kastenwagen mit 37 Flüchtlingen gestoppt

Am Sonntag ist an der Grenzkontrollstelle in Klingenbach ein Kastenwagen gestoppt worden, in dem 37 Flüchtlinge versteckt waren. Elf von ihnen waren minderjährig, vier klagten über Atembeschwerden. Der mutmaßliche Schlepper wurde festgenommen.