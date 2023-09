Neuberg: Trinkwasserproblem behoben

Mitte September wurden in Neuberg (Bezirk Güssing) im Zuge einer Trinkwasser-Überprüfung Proben entnommen und ausgewertet. Dabei wurde eine Überschreitung der Grenzwerte für Escheria Coli- und Enterokokken-Bakterien festgestellt. Die Gemeinde leitete alle gesetzlich vorgeschrieben Sofortmaßnahmen ein. Die Bevölkerung wurde informiert, der betroffene Brunnen abgeschaltet und eine Desinfizierung der Wasserleitung durchgeführt.

Alle Werte wieder in Ordnung

Vergangenen Montag wurde erneut eine Probe gezogen. Am späten Freitagnachmittag erfuhr die Bevölkerung durch ein Flugblatt der Gemeinde das erfreuliche Ergebnis: Sämtliche Werte entsprechen jetzt wieder den gesetzlichen Vorgaben. Das Leitungswasser kann also wieder bedenkenlos getrunken werden. Die Ursache für die Verunreinigung kenne er nicht, sagte Bürgermeister Thomas Novoszel (ÖVP). Fest steht: Durch die vielen Regenfälle ist der Grundwasserspiegel angestiegen. Möglicherweise habe das den Bakterieneintrag begünstigt, so der Bürgermeister.