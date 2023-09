Politik

Zuchtenten-Jagd: Grüne erstatten Anzeige

Die Grünen haben am Freitag eine Anzeige gegen die Zuchtenten-Jagd an der Leitha bei Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See) angekündigt. Hunderte Wasservögel würden derzeit wieder „ausgesetzt, gemästet und dann mit Blei-Schrot abgeknallt“, kritisierte Landtagsabgeordneter Wolfgang Spitzmüller in einer Aussendung.