Unterkohlstätten: Tödlicher Verkehrsunfall

Kurz vor 2.41 Uhr wurden die Einsatzkräfte am frühen Freitagmorgen verständigt. Der Fahrzeuglenker wurde im Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mittels hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Trotz perfekter Zusammenarbeit der Helferinnen und Helfer und einer optimal eingeleiteten Rettungskette konnte das Leben des Unfallopfers nicht mehr gerettet werden. Der Fahrzeuglenker verstarb noch an der Unfallstelle.

Einsatz dauerte rund zweieinhalb Stunden

Die Feuerwehren von Unterkohlstätten, Holzschlag und Bernstein waren im Einsatz. Das Unfallfahrzeug musste geborgen und die Straße gesäubert werden. Auch das Rote Kreuz und die Polizei waren an Ort und Stelle. Die Unfallursache war am Freitag noch nicht bekannt. Gegen 5.00 Uhr in der Früh konnte der Einsatz laut Feuerwehr nach rund zweieinhalb Stunden beendet werden.