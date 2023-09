Klepeisz will mit Ulm Titel verteidigen

Klepeisz führte Ulm als Kapitän zum ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Dementsprechend geht das Team aus Baden-Würtemberg als großer Gejagter in die neue Saison – eine völlig neue Rolle für Klepeisz und die Ulmer. Er rechne damit, dass sich die Gegner besonders auf die Spiele gegen Ulm vorbereiten werden, weil sie wüssten, dass es gegen den amtierenden Meister gehe, sagte der Güssinger. Man müsse jetzt auch wie der Meister auftreten und mit breiter Brust in die Saison gehen.

Schwierige Titelverteidigung mit mächtigen Gegnern

Dennoch sieht Klepeisz sein Team nicht in der Rolle des Top-Favoriten. Natürlich wolle man den Meistertitel verteidigen, doch das werde alles andere als einfach werden, weil es Mannschaften wie Bayern München oder Alba Berlin gebe, die in der EuroLeague spielten und einfach ein Vielfaches an Budget hätten.

Hoffen auf Welle der Bgeisterung

Mit dem Weltmeistertitel der deutschen Nationalmannschaft vor wenigen Wochen wurde in Deutschland ein wahrer Basketball-Hype ausgelöst. Von diesem sollen sowohl der Nachwuchs als auch die Zuschauerzahlen in der deutschen Liga profitieren. „Das wären natürlich tolle Effekte, wenn wir jetzt mehr Zuschauer in den Hallen hätten und dann noch mehr Kinder, die sich für den Basketball-Sport begeistern“, sagte Klepeisz. Er glaube, dass das Hand in Hand gehe. Im ersten Liga-Spiel trifft Thomas Klepeisz mit Ulm auf Chemnitz. Beim ersten Heimspiel werden rund 9.000 Zuschauer erwartet.