Spatenstich für Bildungscampus in Oberwart

In Oberwart erfolgte am Dienstagvormittag der Spatenstich für den neuen Bildungscampus. In dem Gebäude werden die Volksschule, die Musikschule und die Stadtkapelle untergebracht. Rund 45 Millionen Euro werden investiert. Der Bildungscampus wird neben der Europäischen Mittelschule errichtet.