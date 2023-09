120 Fahrgäste nutzen täglich Sammeltaxis

Wer von einem kleinen Dorf in den Bezirksvorort gelangen will, um dort einzukaufen, zum Arzt zu gehen oder mit einem Bus nach Wien oder Graz zu fahren, war bisher aufs Auto angewiesen. Jetzt kann man telefonisch ein vergleichsweise günstiges Sammeltaxi anfordern. Es muss spätestens eine Stunde vor dem gewünschten Fahrtantritt gebucht werden – derzeit nur telefonisch unter der Nummer 0800 500 805.

ORF

In jeder Ortschaft wurden in Absprache mit der Gemeinde mehrere Haltepunkte festgelegt, an denen man zusteigen kann. Wenn ein Taxi mehrere Fahrgäste abholt, kann es zu einer geringen Abweichung vom geplanten Fahrtantritt kommen. Darauf wird man bei der Buchung hingewiesen. Ein gewisser zeitlicher Puffer von zirka 20 Minuten sollte also eingeplant werden.

ORF

Werderits: Ständig nachjustieren

Laut Werderits wird das Konzept ständig nachjustiert und verbessert. Man müsse einige Haltepunkte im Mittelburgenland, aber auch im Südburgenland überdenken und bei den Fahrzeugen, bei den Abholzeiten etwas nachjustieren. Vor allem müsse man raus zu den Gemeinden, um die Bevölkerung zu informieren, dass jeder das Sammeltaxi nutzen könne.

ORF

Preis orientieren sich an VOR-Tarifen

Die Betriebszeiten der Anrufsammeltaxis sind Montag bis Freitag von 3.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Eine Erweiterung auf das Wochenende wird überlegt. Die Zentrale der Anrufsammeltaxis in Oberwart ist täglich von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr personell besetzt. Man kann auch mitten in der Nacht anrufen. Dann meldet sich ein Mitarbeiter, der Dienst im Homeoffice macht. Die Fahrt kostet so viel, wie ein Busticket kosten würde. Der Preis orientiert sich an den Tarifen des Verkehrsverbundes Ost. Monats- und Zeitkarten so wie das Klimaticket gelten auch für die Sammeltaxis.