Autor Daniel Wisser im Bildhauerhaus

Am Kogelberg von St. Margarethen, dem Schnittpunkt zwischen den Alpen und der pannonischen Tiefebene, präsentierte Wisser sein neues Buch „Null, Eins, Zwei“. Der Autor hat ein Gespür für absurde, witzige Szenarien – das zeigt auch sein neuer Roman: Programmierer Erik Montelius wird 30 Jahre nach seinem Tod wieder ins Leben zurückgeholt. Seine Frau Chriss ist mittlerweile wieder verheiratet. Die Zeit, die Montelius versäumt hat, ist jene zwischen 1991 und 2021 – also vom Ende des Kalten Krieges bis zum letzten Lockdown in Österreich. Der literarische Kniff ermöglicht es Daniel Wisser, diese Zeitspanne kritisch Revue passieren zu lassen.

Ausschnitt aus der Lesung von Daniel Wisser

Familiengeschichte als Anstoß

Daniel Wisser wurde in Klagenfurt geboren und wuchs in Unterfrauenhaid (Bezirk Oberpullendorf) auf. Für seinen Roman „Null, Eins, Zwei“ nahm er Anleihen in seiner Familiengeschichte. Sein Bruder sei in den 1950er-Jahren geboren und schon in den 1990er-Jahren verstorben, erzählte der Autor: „Ich habe mir sehr oft gedacht, was würde er jetzt zu dem oder dem sagen.“ Das sei das, was er in diesem Buch verwirklichen habe wollen. „Hat man die Welt nicht einmal ganz anders gesehen?“, fragte Wisser.

ORF

„Literatur am Kogelberg“

Das Bildhauerhaus in St. Margarethen wurde in den 1960er-Jahren nach Plänen des Architekten Johann Georg Gsteu errichtet und war Unterkunft für zahlreiche internationale Bildhauerinnen und Bildhauer. Mit dem Ende des Internationalen Bildhauersymposiums 1976 gab es viele verschiedene Anläufe, das Gebäude zu nutzen. Nach der Renovierung durch den Eigentümer, die Esterhazy Stiftungen, hat es nun der Verein „Akademie an der Grenze“ gepachtet. Nach dem gelungenen Beginn plant der Verein die Fortsetzung der Reihe „Literatur am Kogelberg“ im Frühling im Bildhauerhaus.