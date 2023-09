Siegendorf bleibt weiter ohne Punkteverlust

Ein 3:2 in Horitschon und zwei Tore durch den Ex-Profi Lukas Grozurek bedeuten, dass Siegendorf in der Burgenlandliga weiterhin ohne Punkteverlust dasteht. Acht Spiele – acht Siege – so die makellose Bilanz nach dem ersten Viertel der Saison. Die Mission Wiederaufstieg läuft also wie geplant. Nächste Woche kommt es damit zum nächsten Spitzenspiel, dann trifft Siegendorf auf den ersten Verfolger Bad Sauerbrunn.

Kantersieg für Pinkafeld

Für einen Kantersieg sorgte am Samstag Pinkfeld beim 7:1 gegen Aufsteiger Halbturn, der am Tabellenende zu finden ist. Weiters trennen sich Rudersdorf und Schattendorf 1:1. Klingenbach gegen Leithaprodersdorf endet torlos 0:0.

Bundesliga: Blau Weiß Linz schlägt Salzburg überraschend

In der Fußball Bundesliga sorgte der Aufsteiger am Samstag für eine Überraschung. Blau Weiß Linz gewinnt mit 1:0 bei Salzburg. Und fügt dem Meister die erste Liga-Niederlage seit Juli des Vorjahres zu – mehr dazu in BW Linz düpiert Meister Salzburg. Damit könnte Sturm Graz am Sonntag die Tabellenführung übernehmen. Mit einem Sieg im Spitzenspiel um 17.00 Uhr gegen Rapid. Bereits um 14.30 Uhr trifft der LASK auf Hartberg und Altach auf die Wiener Austria.