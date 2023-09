Militärkommando feiert mit Großaufgebot

Am Freitag stand die Landeshauptstadt ganz im Zeichen des Jubiläums. Mit einer Leistungsschau, dem großen österreichischen Zapfenstreich und einem Aufmarsch der Militärmusik wurde das 60-jährige Bestehen des Militärkommandos Burgenland im großen Rahmen gefeiert.

60 Jahre Militärkommando Burgenland

Von Landesverteidigung bis zur Corona-Krise

Unter den zahlreichen Ehrengästen war auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Egal welche Vorkommnisse es gegeben habe, ob es sich um die sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsätze, Antragsvorkommnisse oder die Unterstützung im Zusammenhang mit der Corona-Krise gehandelt habe, „Man sieht einfach, dass die Soldatinnen und Soldaten immer da waren und da sind“, so Tanner.

Laut Militärkommandant Gernot Gasser ist die Landesverteidigung wichtiger denn je. Die Geschehnisse in der Ukraine hätten uns sehr deutlich gezeigt, wie wichtig es sei, sich verteidigen zu können. Demzufolge sei die Bedeutung des Bundesheeres nie wichtiger und klarer als derzeit. „Daher ist es ganz wichtig, dass das Bundesheer sich wieder auf seine Kernkompetenzen, nämlich die militärische Landesverteidigung zurückbesinnt“, so Gasser. Im Oktober treten im Burgenland wieder 158 Grundwehrdiener ihren Dienst an.