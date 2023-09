Wirtschaftskammer warnt vor Betrügern

Laut Wirtschaftskammer Burgenland werden derzeit gezielt Unternehmen per Anruf oder E-Mail kontaktiert, mit dem Aufruf, sich in „Ihr Branchenbuch“ einzutragen. Das Formular, das via Mail bereits an einige Firmen im Burgenland verschickt wurde, enthält versteckte Kosten in der Höhe von knapp 3.000 Euro und eine dreijährige Bindung an einen Vertrag.

Wirtschaftskammer: „Nicht zahlen“

Im Angebot würden sich vorausgefüllte Daten befinden, es verstoße gegen gesetzliche Vorgaben und stelle eine unlautere Geschäftspraktik dar, hieß es von der burgenländischen Wirtschaftskammer. Wird das Angebot unterschrieben retourniert, flattere einige Tage später eine saftige Rechnung ins Haus. Jenen Unternehmern, die das Dokument bereits ausgefüllt und retourniert haben, rät die Wirtschaftskammer den geforderten Betrag nicht zu bezahlen.