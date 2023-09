ORF sucht mehrsprachige Redetalente

Die „Sag’s multi“-Bühne steht österreichweit allen Schülerinnen und Schülern offen, die neben Deutsch eine zweite Sprache beherrschen.

Video in zwei Sprachen

In der ersten Runde geht es darum, ein Video aufzunehmen, mit einer drei- bis vierminütigen Rede, in der man zwischen den beiden Sprachen immer wieder wechselt. Jedes Jahr gibt es auch ein Leitmotiv, mit dem sich die Rede beschäftigen sollte – heuer heißt das Leitmotiv „Mitbestimmen, mitgestalten – meine Stimme, mein Tun“, dazu gibt es noch mehrere Unterthemen. Die Einreichfrist für die Vorrunde ist der 10. November.

Finalrunde im ORF Landesstudio

Wer sich in der Vorrunde qualifiziert hat, nimmt an der Hauptrunde teil, die ebenfalls digital stattfindet. Wer es in die Finalrunde schafft, darf die Rede in einem der ORF Landesstudios vor Publikum halten. „Sag’s multi“ findet heuer zum 15. Mal statt. Im Vorjahr nahmen österreichweit mehr als 400 Schülerinnen und Schüler mit 89 verschiedenen Sprachen daran teil.