Rastplatz gibt Einblicke in die Bronzezeit

Der archäologische Rastplatz in Grafenschachen soll die Vergangenheit durch Schautafeln, die die Grabungsergebnisse darstellen, erlebbar machen. „Durch die Aufbereitung der Grabungsergebnisse in Form von Schautafeln soll nicht nur die Bevölkerung für den Rastplatz begeistert werden, sondern auch Radtouristen, Wanderer und Spaziergänger“, so Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ).

Landesmedienservice

Neben den geschichtlichen Informationen bietet der Rastplatz eine E-Bike-Ladestation, beschattete Sitzgelegenheiten und einen Trinkwasserbrunnen. Bisher seien Funde zwar gesichert und im Landesmuseum zur Schau gestellt worden doch an den Plätzen der Geschichte sei bis zur Implementierung des Masterplanes Archäologie sehr wenig umgesetzt worden. „In Zukunft sollen solche geschichtsträchtigen Orte erlebbar werden“, so Scheemann