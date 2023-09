Ollersdorf: Dachstuhl stand in Flammen

Gegen Mittag wurden am Sonntag die Freiwillige Feuerwehr Ollersdorf sowie die Stadtfeuerwehr Oberwart zu einem Dachstuhlbrand im Gemeindegebiet von Ollersdorf alarmiert. Beim Eintreffen der Helferinnen und Helfer stand das betroffene Nebengebäude bereits in Vollbrand. Weil weitere Atemschutzträger für die Löscharbeiten benötigt wurden, wurden auch die Wehren von Stinatz und Stegersbach sowie die Drohneneinheit aus Pinkafeld zur Unterstützung verständigt.

Brandermittler sollen Ursache klären

Durch einen umfassenden Außenangriff konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Mithilfe der Wärmebildkamera der Drohne wurden Glutnester aus der Luft lokalisiert und abgelöscht. Um 15.00 Uhr waren noch Nachlöscharbeiten in Gange. Danach seien die Brandermittler am Zug, um die Ursache zu klären, hieß es seitens der Feuerwehr. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.