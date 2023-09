Edi Patekar: Leben für den Basketball

Für den Basketballprofi Edi Patekar ist der österreichische Staatsbürgerschaftsnachweis auf persönlicher und auf sportlicher Ebene wichtig und eröffnet ihm auch neue Perspektiven. „Auf persönlicher Ebene, würde ich sagen, dass ich in meiner Identität stärker geformt bin. Auf beruflicher Ebene, war es natürlich ein logischer Schritt. Als österreichischer Basketballer mit dem österreichischen Pass sind die Perspektiven natürlich viel größer in der Liga, als wenn ich noch Legionär wäre. Am vom Tag war das ein sehr wichtiger, sinnvoller und zukunftsorientierter Schritt“, so Patekar.

Spiele für das Basketball-Nationalteam etwas Besonderes

Patekar spielte bereits im U18-Nationalteam für Kroatien. Die Einberufung ins Österreichische A-Nationalteam und die ersten Spiele für Österreich im Sommer waren für den 23-Jährigen etwas Besonderes. „Ich bin sicher sehr stolz darauf und dankbar, so klar war das nicht. Ich habe die vergangenen Saisonen in Oberwart hart gearbeitet. Für jeden, der mich kennt, der weiß, dass das für mich ein besonderer Schritt war“, sagte Patekar.

Der große Traum von Amerika

Patekar ist in der Oberwarter Sporthalle aufgewachsen. Er war fast täglich mit seinem Vater, der Nachwuchstrainer ist, in der Halle. Bereits mit 17 schaffte er den Sprung in die Kampfmannschaft der Oberwart Gunners. In Amerika zu spielen, wäre für ihn ein Traum. Vor allem möchte er aber ein Vorbild sein. „Für Oberwart zu spielen, war schon immer ein Ziel. Davon habe ich schon als Kind geträumt. Das war schon immer Vision, die ich immer vor meinen Augen gehabt habe“, so Patekar.

Das größte Ziel, auch mit dem Nationalteam sei es immer, dass man jemanden inspirieren könne. „Dass man sehen kann, dass der Edi mit harter Arbeit viel geschafft hat. Wenn jemand etwas anderes hat, das ihn so begeistert, wie mich Basketball begeistert, dann sagt der vielleicht, okay, wenn ich hart arbeite, dann schaffe ich das auch“, sagte der 23-Jährige.

Nicht nur im Sport, auch persönlich möchte sich Edi Patekar immer weiterentwickeln. Daher macht er zum Ausgleich neben dem Sport ein Fernstudium. Derzeit steht allerdings der Basketball im Fokus, denn in zweieinhalb Wochen startet Edi Patekar mit den Oberwart Gunners in die neue Saison.