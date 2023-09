BFV-Gala: 100 Jahre Fußball im Burgenland

Der Burgenländische Fußballverband zählt mittlerweile 169 Mitgliedsvereine. An die 20.000 Sportlerinnen und Sportler sind aktuell in einem Fußballverein aktiv, dazu kommen mehr als 3.000 ehrenamtliche Funktionärinnen und Funktionäre. Begonnen hat alles im Jahr 1923 mit der Gründung des Verbandes. In den Jahrzehnten danach durchlebte der Verband eine wechselvolle Geschichte. Ab 1934 wurde er durch den politischen Umbruch aufgeteilt und später, im Jahr 1938, sogar aufgelöst. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Verband 1945 wieder neu gegründet. In den folgenden Jahrzehnten hat das Burgenland auch einige Fußballlegenden hervorgebracht – darunter zum Beispiel Didi Kühbauer, Thomas „Schutti“ Wagner, Martin Stranzl, Andreas Ivanschitz oder aktuell auch Christopher Trimmel.

Benkö: „Momentan können wir zufrieden sein“

Jemand, der viele Jahre und Jahrzehnte die Entwicklung des Verbandes mitbekommen hat, ist der jetzige BFV-Präsident Günter Benkö. „Wir befinden uns auf einem sehr guten Niveau. Vor allem in der Nachwuchsarbeit wird intensiv gearbeitet, das hat auch in den kommenden Jahren Priorität. Generell hat sich der Fußball in den vergangenen Jahren irrsinnig stark entwickelt. Vor allem nach der Coronaviruspandemie gab es einen großen Aufschwung. Das hat man auch bei den Zuschauerzahlen gesehen. Momentan kann man sehr zufrieden sein“, so Benkö. Für die Zukunft wäre ein Bundesligaverein wünschenswert. Das könne nur durch ein Miteinander gelingen, so Benkö.

Fotostrecke mit 7 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

20.000 aktive Spielerinnen und Spieler im Land

Die Entwicklung des BFV sei eine Erfolgsgeschichte, sagte Sportreferent Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Der Verband spiele im Burgenland eine ganz besondere Rolle. „Fußball ist eine Motivation für Jugendliche, sich zu bewegen, und trägt damit entscheidend zur Gesundheit unserer Kinder bei. Und auch die soziale und gesellschaftliche Bedeutung des Fußballs ist nicht zu unterschätzen: Die Gemeinschaft am Fußballplatz ist wichtig für Gemeinden, Sportplätze sind kommunale Treffpunkte für Generationen", so Doskozil. Die positiven Entwicklungen beim Frauenfußball würden zu den großen Errungenschaften des BFV in den vergangenen Jahren zählen, sagte Doskozil.

Fast jeder 15. Burgenländer und jede 15. Burgenländerin sei in einem Fußballverein tätig, so Sportlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ). „Die Mannschaften teilen sich auf 155 Kampfmannschaften, 145 Reservemannschaften und 486 Nachwuchsmannschaften auf. Insgesamt gibt es im Burgenland knapp 20.000 aktive Spielerinnen und Spieler. Ein Beweis dafür, dass Fußball weiterhin die populärste Sportart ist und auch im Gemeinde- und Dorfleben des Burgenlandes seine feste Verankerung hat“, so Dorner.

ORF-Dokumentation zum 100-Jahr-Jubiläum

Anlässlich des Jubiläums gibt es auch eine Sonderproduktion – gestaltet vom ORF Burgenland. Der Film „Im Bann des Fußballs – 100 Jahre Fußball im Burgenland“ zeigt die wichtigsten Ereignisse und bittet viele Akteure vor die Kamera. Die Sondersendung ist am kommenden Sonntag um 16.30 Uhr in einem Erlebnis Österreich auf ORF2 zu sehen.