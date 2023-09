Technik-Schnupperwoche für Mädchen

Schon zum fünften Mal findet die Initiative des AMS im Burgenland statt, 13 Mädchen machen heuer mit. „Das Arbeitsmarktservice bemüht sich, gemeinsam mit seinen Schulungsträgern, Mädchen anzusprechen, technische Berufe zu wählen. Und da haben wir uns ausgedacht, dass es einmal im Jahr die Möglichkeit gibt, ein paar Tage hineinzuschnuppern – Projekte abzuwickeln, ein technisches Werkstück zu machen, sich zu orientieren, welche Berufe es gibt“, so AMS-Burgenland-Chefin Helene Sengstbratl.

Gute Jobaussichten

Eine der sieben Ausbildungsstätten der „techgirls-week“ ist „Jugend am Werk“ in Rotenturm (Bezirk Oberwart), wo derzeit 32 junge Menschen eine Metalltechnik-Lehrausbildung absolvieren, acht davon sind Mädchen. Job- und Gehaltsaussichten seien sehr gut, so „Jugend am Werk“-Geschäftsführerin Brigitte Gottschall. „Was uns immer sehr freut ist, dass über 70 Prozent in den ausgebildeten Lehrberufen verbleiben und nicht danach in einen anderen Lehrberuf überwechseln. Und mehr als 50 Prozent finden eine Anstellung hier im Burgenland“, sagt Gottschall.

ORF

Technische Fachkräfte sind auch im Burgenland bei Industrie und Gewerbe heiß begehrt. Das stoße bei Mädchen auf wachsendes Interesse, so Sengstbratl. Einer der Top-Ten-Mädchenberufe im Burgenland sei Maschinenbautechnik. Und das sei eben auch mit AMS-Initiativen wie der „techgirls-week“ gelungen.