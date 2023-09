Mädl nimmt mit St. Pölten erste Quali-Hürde

Österreichs Serienmeister sorgte bereits in Halbzeit eins für klare Verhältnisse und führte zur Pause bereits mit 3:0. Einen großen Anteil am Heimsieg hatte die 17-jährige Valentina Mädl aus Mönchhof. Sie bereitete den ersten Treffer von Melanie Brunnthaler in Minute 14 vor und erzielte nur acht Minuten später den Treffer zum 2:0 per Kopf. In der 29. Minute legte Diana Lemesova mit dem 3:0 nach und sorgte für die Vorentscheidung. „Es ist immer schön ein Tor beizusteuern und eines aufzulegen. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, dass wir das so hinbekommen haben. Es war eine gute Teamleistung“, so Valentina Mädl.

APA/GEORG HOCHMUTH

Mädl bestätigt Top-Form

Valentina Mädl zeigt sich in der noch jungen Saison bereits in Form. Bereits am vergangenen Wochenende erzielte sie in der 2. Runde der Frauen Bundesliga beim 5:1-Erfolg gegen die Vienna drei Treffer. Nach dem 3:0 gegen PAOK Saloniki hat der SKN St. Pölten nur noch eine Hürde auf dem Weg in die Gruppenphase der Champions League zu meistern. Am Freitag blickt man gespannt nach Nyon. Dort wird die zweite Quali-Rrunde ausgelost, in der es in Hin- und Rückspiel (10./11. und 18./19. Oktober) um den Einzug in die „Königsklasse“ geht. Für St. Pölten wäre es die zweite Gruppenphase in Folge. „Natürlich hoffen wir, dass es wieder gelingt in die Gruppenphase einzuziehen. Jetzt warten wir mal gespannt auf unseren nächsten Gegner, aber ich glaube, wir können die letzte Hürde meistern“, zeigt sich die Burgenländerin zuversichtlich.