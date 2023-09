Motorradfahrer starb bei Verkehrsunfall

Der 21-jährige Mann ist im Bereich einer Kreuzung zu Sturz gekommen. Wie genau sei derzeit laut Polizei noch unklar. Ein Burgenländer sei mit seinem Traktor ebenfalls an der Unfallstelle gewesen – ob es zu einer Kollision gekommen oder der 21-Jährige aus anderen Gründen gestürzt ist, werde noch ermittelt, sagte ein Polizeisprecher.

21-Jähriger starb noch an der Unfallstelle

Da sich die Unfallstelle nur rund 500 Meter vom Feuerwehrhaus in Großpetersdorf befand, waren die ersten Helferinnen und Helfer schnell vor Ort. Für den jungen Mann kam aber jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Bei dem Todesopfer handelt es sich um einen Spieler des SC Schachendorf. Das Meisterschaftsspiel des Vereins gegen St. Michael wurde am Sonntag aufgrund des Todesfalls abgesagt.