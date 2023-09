Kohfidischer Literaturtage: Kultur „erwandern“

Bevor sich die Literaturtage am Samstag und Sonntag an die breite Öffentlichkeit wenden, standen am Freitag Lesungen und Gespräche für die Kohfidischer Mittelschülerinnen und Mittelschüler auf dem Programm.

Die Idee, einen südburgenländischen Wanderweg mit Literatur zu füllen, stammt vom Verleger und Organisator Horst Horvath. Umgesetzt wurde sie 2015. Vor den Kellerstöckeln am Csarterberg finden die Besucherinnen und Besucher des Literaturweges Tafel, die wie Bücher aussehen. Auf einer Seite dieses Buches finden sich Informationen über den Inhalt und den jeweiligen Autor des Buches. Auf der zweiten Seite befindet sich eine Textstelle des Buches, erklärt Horvath.

42 Autoren aus dem gesamten Burgenland

Ein Teil des Literaturweges wird am Samstag bei den Kohfidischer Literaturtagen erwandert. Heuer gibt es elf neue Buchstelen. Der Weg wurde auf insgesamt 42 Autorinnen und Autoren des ganzen Burgenlandes erweitert, darunter Katrin Bernhardt, Thomas Hofer, Andrea Kerstinger und Günter Unger.

ORF

Bei den 10. Kohfidischer Literaturtagen veranstaltet Horst Hovath erstmals einen Literatur-Frühschoppen. Dieser soll eine Mischung aus Musik und Lesung von jungen Schreibenden, wie Konstantin Vlasich oder Clara Heinrich sein.